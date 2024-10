Ilrestodelcarlino.it - Il Matelica ritrova bomber Iori e sale al terzo posto: "Col Fano un’ottima partita"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilè tornato dacon una vittoria che lo proietta alin classifica a soli due punti dalla capolista Maceratese. Il poker calato in riva all’Adriatico soddisfa molto l’allenatore Giuseppe Santoni: "Abbiamo fattoapprocciandola nella maniera giusta e con il massimo rispetto per l’avversario, il quale nelle ultime partite ha dato segnali di ripresa facendosi valere. Inoltre i quattro gol che abbiamo realizzato sono stati di ottima fattura. Siamo stati bravi a finalizzare al meglio le azioni che abbiamo creato". Poi il mister parla anche dei singoli: "Si sono confermati ancora una volta in rete Bagnolo e Veneroso – spiega – ed è tornato al gol il nostro capitano. Sono contento anche per Daniele Aquila".