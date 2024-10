Il governo fa cassa in discarica, sale al 22% l’Iva sui rifiuti (Di martedì 29 ottobre 2024) Il governo sta pensando di inserire in Manovra un aumento dell’Iva sui rifiuti conferiti in discarica. A partire dal 2025 si la percentuale dovrebbe salire dal 10 al 22%. L’aumento mira a fare cassa attraverso la riduzione dei cosiddetti “sussidi ambientalmente dannosi” o SAD. La norma si concentra su due settori: la fiscalità delle auto aziendali e lo smaltimento inefficiente dei rifiuti. Aumenta Iva rifiuti in discarica Con l’aumento dell’Iva sui rifiuti il governo si propone di ridurre la dipendenza da pratiche di smaltimento poco sostenibili. La modifica, prevista nell’articolo 7 del disegno di legge, comporterà l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% a tutte le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia. Quifinanza.it - Il governo fa cassa in discarica, sale al 22% l’Iva sui rifiuti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilsta pensando di inserire in Manovra un aumento delsuiconferiti in. A partire dal 2025 si la percentuale dovrebbe salire dal 10 al 22%. L’aumento mira a fareattraverso la riduzione dei cosiddetti “sussidi ambientalmente dannosi” o SAD. La norma si concentra su due settori: la fiscalità delle auto aziendali e lo smaltimento inefficiente dei. Aumenta IvainCon l’aumento delsuiilsi propone di ridurre la dipendenza da pratiche di smaltimento poco sostenibili. La modifica, prevista nell’articolo 7 del disegno di legge, comporterà l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% a tutte le operazioni di conferimento ine di incenerimento senza recupero efficiente di energia.

