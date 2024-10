Gaza, 143 morti in un giorno nei raid di Israele. L’ira degli Usa per le promesse infrante sugli aiuti: «Mai così pochi dal 7 ottobre» (Di martedì 29 ottobre 2024) Israele blocca l’ingresso di cibo, medicine e altre forniture sulla Striscia di Gaza. La denuncia è arrivata dall’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, al Consiglio di Sicurezza. Il premier Benjamin Netanyahu si era detto «pronto» a fornire aiuti umanitari a Gaza dopo che la Knesset ha vietato qualsiasi attività dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) in Israele e la rottura di tutti i legami con la stessa. Ma «al momento questo non sta accadendo», ha detto la diplomatica Usa. Secondo le Nazioni Unite, tra il 1° e il 22 ottobre sono entrati nella Striscia solo 704 camion carichi di aiuti umanitari, in netto calo rispetto al mese precedente; a settembre erano ne entrati circa 3mila. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024)blocca l’ingresso di cibo, medicine e altre forniture sulla Striscia di. La denuncia è arrivata dall’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, al Consiglio di Sicurezza. Il premier Benjamin Netanyahu si era detto «pronto» a fornireumanitari adopo che la Knesset ha vietato qualsiasi attività dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ine la rottura di tutti i legami con la stessa. Ma «al momento questo non sta accadendo», ha detto la diplomatica Usa. Secondo le Nazioni Unite, tra il 1° e il 22sono entrati nella Striscia solo 704 camion carichi diumanitari, in netto calo rispetto al mese precedente; a settembre erano ne entrati circa 3mila.

