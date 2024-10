Freedom, percorsi di teatro civile (Di martedì 29 ottobre 2024) I conflitti etnici e religiosi, la discriminazione razziale, l’uguaglianza di genere e i diritti delle lavoratrici, i diritti Lgbtqia+ e i movimenti ambientalisti. Questi i temi di ’Freedom’, la rassegna di teatro civile organizzata da Catalyst, nell’ambito dell’Autunno Fiorentino, per esplorare alcune questioni sociali e politiche attraverso le arti sceniche, stimolando la riflessione e il dibattito. Ben 15 appuntamenti, da domani al 30 novembre, quasi tutti a ingresso libero, in sei diversi luoghi della città: spettacoli, conversazioni e laboratori, rivolti a tutta la cittadinanza con particolare attenzione alle nuove generazioni. Lanazione.it - Freedom, percorsi di teatro civile Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I conflitti etnici e religiosi, la discriminazione razziale, l’uguaglianza di genere e i diritti delle lavoratrici, i diritti Lgbtqia+ e i movimenti ambientalisti. Questi i temi di ’’, la rassegna diorganizzata da Catalyst, nell’ambito dell’Autunno Fiorentino, per esplorare alcune questioni sociali e politiche attraverso le arti sceniche, stimolando la riflessione e il dibattito. Ben 15 appuntamenti, da domani al 30 novembre, quasi tutti a ingresso libero, in sei diversi luoghi della città: spettacoli, conversazioni e laboratori, rivolti a tutta la cittadinanza con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michele Perriera e il filo che lega Palermo a Torino : un maestro di teatro e impegno civile

(Ilfattoquotidiano.it)

A volte succede per davvero: semini a Palermo e germoglia agli antipodi del paese, nel nostro caso a Torino. Credo di non essere stato l’unico tra i presenti a pensarlo mentre gli attori si succedevano, uno dopo l’altro, a leggere brani tratti dai ...

Teatro nel Bicchiere : "Nothing" a Pomonte con il Balletto Civile

(Lanazione.it)

"Nothing in nome del padre, del figlio e della libertà" è il titolo dello spettacolo in programma oggi alle 19 a Pomonte, nell’area archeologica di Ghiaccio Forte. Liberamente tratto dal "Re Lear" di Shakespeare, lo spettacolo chiude la rassegna ...

Freedom, percorsi di teatro civile

(lanazione.it)

La rassegna teatrale 'Freedom' a Firenze affronta temi sociali cruciali come diritti Lgbtqia+, uguaglianza di genere e discriminazione, promuovendo riflessione e dibattito. Eventi gratuiti per coinvol ...

Pirandello: il teatro del teatro

(raiscuola.rai.it)

La vita percepita come “una grande pupazzata”, la vita come teatro. Analisi del concetto di “teatro nel teatro” con riferimento ai caratteri innovativi della sua produzione drammaturgica ed esempi ...

Teatro civile, musica, prosa e danza al Betti di Casalecchio

(msn.com)

(ANSA) - CASALECCHIO, 02 OTT - Il teatro civile, i grandi nomi della scena, la musica, la prosa, la danza, il circo contemporaneo e un San Silvestro da festeggiare in comunità: sono gli ...

Il trionfo del teatro

(raiscuola.rai.it)

Il teatro e tutte le sue evoluzioni, le condizioni del grande successo in Francia e in Europa. Il passaggio dall’estetica barocca a quella classica. Querelle des Anciens et des Modernes e i tre grandi ...