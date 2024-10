Gaeta.it - Forum Internazionale del Turismo: Evento Cruciale alla Fortezza da Basso di Firenze

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladadisi prepara a ospitare l’8 e il 9 novembre la seconda edizione deldel. Unatteso che intende riunire esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore per un confronto utiledefinizione di un futuro sostenibile per il. Al centro della discussione, un “Patto per il” volto ad affrontare le sfide di oggi e quelle che si presenteranno nei prossimi anni. Focus sulle tematiche delIlsi articola in dieci panel distintivi, ognuno dei quali affronta un tema specifico sotto la dicitura “Open to“. Le aree tematiche comprendono Giubileo, Innovazione, Nuove Competenze, Sostenibilità, Qualità, Crescita, Accessibilità, Benessere, Blu e Montagna. Una programmazione pensata per offrire spunti di riflessione e opportunità di sviluppo per il settore.