Ferrero pronto ad aiutare la Roma, scrive una lettera ai Friedkin: “Prendo il primo volo per New York” (Di martedì 29 ottobre 2024) Massimo Ferrero si propone di aiutare la Roma e scrive una lunga lettera indirizzata ai Friedkin. L'intento dell'ex patron della Sampdoria è molto chiaro: "Prendo anche il primo volo e vengo a New York". Fanpage.it - Ferrero pronto ad aiutare la Roma, scrive una lettera ai Friedkin: “Prendo il primo volo per New York” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Massimosi propone dilauna lungaindirizzata ai. L'intento dell'ex patron della Sampdoria è molto chiaro: "Prendo anche ile vengo a New York".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la Roma, scrive una lettera ai Friedkin: "Prendo il primo volo per New York"; Promozione B. I risultati del sesto turno: tris Busalla, avanti tutta anche Canaletto, Vallescriva e Sammargheritese, prima vittoria per la Calvarese; Ex Sampdoria, dalla Calabria: Paolana piena di debiti, serve aiuto di; Promozione A. Il maltempo colpisce, rinviata Carcarese - Pontelungo e conta dei danni per i biancorossi; Lite con Vaciago: Allegri patteggia 10mila euro di multa; Stadio della Roma, la protesta dei comitati contrari: “Il comune èincondizionatamente un progetto privato”; Leggi >>>

Ferrero pronto ad aiutare la Roma, scrive una lettera ai Friedkin: “Prendo il primo volo per New York”

(fanpage.it)

Massimo Ferrero si propone di aiutare la Roma e scrive una lunga lettera indirizzata ai Friedkin. L’intento dell’ex patron della Sampdoria è molto chiaro: “Prendo anche il primo volo e vengo a New ...

Osa e Ferrero unite per l'accesso ai diritti attraverso lo sport

(ansa.it)

L'Organizzazione degli Stati americani (Oas) e il gruppo alimentare italiano Ferrero insieme per promuovere l'accesso ai diritti per i giovani nelle Americhe attraverso lo sport e il gioco. (ANSA) ...

Ferrero, dopo la Sampdoria pronto ad acquistare un'altra squadra: ecco quale

(laziopress.it)

Dopo aver valutato l'acquisto di squadre come il Palermo e la Ternana, Ferrero ora si concentra su categorie minori, con un focus specifico sui dilettanti e sull'Eccellenza calabrese. La sua ...

Verona, Sarr: «Sono pronto ad aiutare, sulla salvezza dico questo»

(calcionews24.com)

Sono pronto ad aiutare la squadra, a lottare per il Club, per i tifosi. Al 100% voglio giocare e aiutare la squadra». LOTTA SALVEZZA – «È l’obiettivo di tutti all’interno del Club ...