Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 29 Ottobre 2024: la combinazione vincente (Di martedì 29 ottobre 2024) Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare la combinazione vincente dell’ultima Estrazione SuperEnalotto. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi martedì 29 Ottobre 2024 Numeri: Numero Jolly: Numero Superstar: Numeri del SuperEnalotto più ritardatari Ecco una prima classifica per quel che riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo durante le varie estrazioni. Nelle prime posizioni troviamo i numeri 61 e 48 con 76 e 56 assenze. Seguono 36 e 73 assenti da 50 e 46 estrazioni. Chiude la speciale classifica il 17 con 41 turni di assenza. Zon.it - Estrazione SuperEnalotto di oggi, martedì 29 Ottobre 2024: la combinazione vincente Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare ladell’ultima. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco ladeldi29Numeri: Numero Jolly: Numero Superstar: Numeri delpiù ritardatari Ecco una prima classifica per quel che riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo durante le varie estrazioni. Nelle prime posizioni troviamo i numeri 61 e 48 con 76 e 56 assenze. Seguono 36 e 73 assenti da 50 e 46 estrazioni. Chiude la speciale classifica il 17 con 41 turni di assenza.

