Energia nucleare di nuova generazione: progetto di ricerca europeo targato Enea, Politecnico in prima fila

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano – Potenziare le conoscenze e favorire lo scambio di know-how per produrrein modo sicuro e sostenibile con gli Small Modular Reactor (SMR), piccoli reattori nucleari modulari refrigerati ad acqua leggera (LWR). È l'obiettivo delSASPAM-SA a coordinamento(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'e lo sviluppo economico sostenibile), co-finanziato con oltre 4 milioni di euro nell'ambito di Horizon Euratom e al quale partecipano complessivamente 23 partner di 13 Paesi europei, tra cui per l'Italia anchedi Milano, Sapienza Università di Roma e l'azienda SinTec.