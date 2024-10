Elezioni in Liguria, Conte: “Mi assumo la mia responsabilità. Abituati a risultati deludenti sui territori, ma non sottovalutiamo” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Mi assumo sempre le responsabilità ci mancherebbe”. Così risponde il presidente Giuseppe Conte, intercettato mentre si dirige alla Camera dei Deputati, all’indomani del risultato del Movimento 5 stelle nelle regionali in Liguria, che l’ex presidente del Consiglio ha definito “deludente”. “La mia leadership nei 5 Stelle? Le leadership sono sempre in discussione nel momento in cui non c’è consenso al di là delle scadenze della comunità, noi stiamo facendo un’assemblea costituente e come sapete discutiamo di tutto”. Alla domanda se abbia inciso o no lo scontro con il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, però, Conte non risponde. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Liguria, Conte: “Mi assumo la mia responsabilità. Abituati a risultati deludenti sui territori, ma non sottovalutiamo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Misempre leci mancherebbe”. Così risponde il presidente Giuseppe, intercettato mentre si dirige alla Camera dei Deputati, all’indomani del risultato del Movimento 5 stelle nelle regionali in, che l’ex presidente del Consiglio ha definito “deludente”. “La mia leadership nei 5 Stelle? Le leadership sono sempre in discussione nel momento in cui non c’è consenso al di là delle scadenze della comunità, noi stiamo facendo un’assemblea costituente e come sapete discutiamo di tutto”. Alla domanda se abbia inciso o no lo scontro con il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, però,non risponde.

