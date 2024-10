Ecco perché i cani stanno entrando nella “terza ondata di domesticazione”: lo studio con cento Golden Retriever (Di martedì 29 ottobre 2024) Sedentario, amichevole, sempre più abituato al cemento e alle quattro mura domestiche. Sono i tratti comportamentali della cosiddetta “terza ondata di domesticazione” in cui sono ufficialmente entrati i cani, una sorta di ulteriore adattamento evolutivo alla vita degli umani. Lo spiegano i risultati di uno studio compiuto nel 2017 dall’Università di Linköping. I professori Brian Hare e Vanessa Woods hanno dimostrato che lo stile di vita piuttosto comodo, rilassante, incentrato sulla reciprocità sentimentale profonda e condivisa, dell’essere umano ha influenzato i tratti genetici e comportamentali dei cani. Insomma, a livello biologico a forza di slinguazzate, biscottini, grattatine e lunghe dormite insieme su letti e divani ha portato ad un aumento del livello di ossitocina nei pelosi a quattro zampe. Ilfattoquotidiano.it - Ecco perché i cani stanno entrando nella “terza ondata di domesticazione”: lo studio con cento Golden Retriever Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sedentario, amichevole, sempre più abituato al cemento e alle quattro mura domestiche. Sono i tratti comportamentali della cosiddetta “di” in cui sono ufficialmente entrati i, una sorta di ulteriore adattamento evolutivo alla vita degli umani. Lo spiegano i risultati di unocompiuto nel 2017 dall’Università di Linköping. I professori Brian Hare e Vanessa Woods hanno dimostrato che lo stile di vita piuttosto comodo, rilassante, incentrato sulla reciprocità sentimentale profonda e condivisa, dell’essere umano ha influenzato i tratti genetici e comportamentali dei. Insomma, a livello biologico a forza di slinguazzate, biscottini, grattatine e lunghe dormite insieme su letti e divani ha portato ad un aumento del livello di ossitocina nei pelosi a quattro zampe.

