È morta Teri Garr, l’assistente di ‘Frankenstein Junior’ aveva 79 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attrice statunitense Teri Garr, adorabile interprete candidata all’Oscar per il suo ruolo in “Tootsie” e che ha recitato accanto a Gene Wilder in “Frankenstein Junior”, è morta oggi, martedì 29 ottobre, nella sua casa di Los Angeles all’età di 79 anni. Garr aveva rivelato di essere affetta da sclerosi multipla durante un’intervista al programma della Cnn condotto da Larry King nell’ottobre 2002. Nel 2006 era stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza per un aneurisma cerebrale. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2011. Nata a Lakewood, nello Stato dello Ohio, l’11 dicembre 1944, figlia di Eddie Garr (1900-1956), attore di Broadway, e della ballerina Phyllis Lind (1909-1999), Teri Garr studiò danza e recitazione prima all’Università della California e poi all’Actor’s Studio di New York. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attrice statunitense, adorabile interprete candidata all’Oscar per il suo ruolo in “Tootsie” e che ha recitato accanto a Gene Wilder in “Frankenstein Junior”, èoggi, martedì 29 ottobre, nella sua casa di Los Angeles all’età di 79rivelato di essere affetta da sclerosi multipla durante un’intervista al programma della Cnn condotto da Larry King nell’ottobre 2002. Nel 2006 era stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza per un aneurisma cerebrale. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2011. Nata a Lakewood, nello Stato dello Ohio, l’11 dicembre 1944, figlia di Eddie(1900-1956), attore di Broadway, e della ballerina Phyllis Lind (1909-1999),studiò danza e recitazione prima all’Università della California e poi all’Actor’s Studio di New York.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: È morta Teri Garr, l'assistente di 'Frankenstein Junior' aveva 79 anni; Addio a Teri Garr, l'indimenticabile "Inga" di Frankenstein Junior; È morta Teri Garr, l'assistente di 'Frankenstein Junior' aveva 79 anni; Morta Teri Garr, la Inga di Frankenstein Junior; Morta a 79 anni Teri Garr, era stata l’assistente Inga in ‘Frankenstein Junior’; Addio all’incredibile Teri Garr, da ballerina con Elvis ad assistente di Wilder in Frankestein Junior; Leggi >>>

Morta Teri Garr, l'assistente di 'Frankestein Junior'

(msn.com)

L'attrice statunitense Teri Garr, adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie" e che ha recitato accanto a Gene Wilder in "Frankenstein Junior", è morta nella sua casa di Los ...

Frankenstein Jr, morta Teri Garr: fu Inga, la bionda assistente di Gene Wilder. Era malata di sclerosi multipla

(msn.com)

L'attrice statunitense Teri Garr, adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in «Tootsie» e che ha recitato accanto a Gene Wilder ...

Morta a 79 anni Teri Garr, era stata l’assistente Inga in ‘Frankenstein Junior’

(msn.com)

Morta a 79 anni Teri Garr, star di 'Frankenstein Junior' 'Tootsie'. Era affetta da sclerosi multipla. L'addio alle scene nel 2011.

È morta Teri Garr, l'assistente di 'Frankenstein Junior' aveva 79 anni

(msn.com)

L'attrice è stata l'adorabile interprete candidata all'Oscar per il suo ruolo in "Tootsie" ...