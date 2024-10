Anteprima24.it - Discarica di Chiaiano, condanne e assoluzioni al processo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodel tribunale di Napoli (prima sezione penale) nelsui presunti illeciti commessi nella realizzazione delladi, a Napoli, che vede una lunga lista di imputati. L’assoluzione dall’accusa di associazione per delinquere riguarda, in particolare, gli imprenditori Giuseppe, Giovanni, Franco e Mauro Carandente Tartaglia (difesi dagli avvocati Alfonso Furgiuele, Luca Bancale e Bruno Larosa). Per loro è stata esclusa dal giudice l’aggravante mafiosa in relazione agli altri reati contestati: truffa e traffico organizzato di rifiuti. Per quest’ultimo reato si è giunti a una condanna ma non nella forma aggravata.