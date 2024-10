Da Temptation Island al Grande Fratello: Federica Petagna entra in Casa. La relazione ‘tossica’ con Alfredo (Di martedì 29 ottobre 2024) Da Temptation Island al Grande Fratello. La storia di Federica New entry nella Casa. Direttamente da Temptation Island, questa sera al Grande Fratello ha fatto il suo ingresso Federica Petagna. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia parte dopo la separazione da Alfonso, il ragazzo con cui ha partecipato al programma condotto da Filippo Sbircialanotizia.it - Da Temptation Island al Grande Fratello: Federica Petagna entra in Casa. La relazione ‘tossica’ con Alfredo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Daal. La storia diNew entry nella. Direttamente da, questa sera alha fatto il suo ingresso. La sua esperienza nellapiù spiata d’Italia parte dopo la separazione da Alfonso, il ragazzo con cui ha partecipato al programma condotto da Filippo

