Cucciolo di giaguaro ucciso da un veicolo turistico in Argentina: la compagnia si fa avanti e paga una multa di 20 milioni di dollari (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 2 ottobre scorso un Cucciolo di giaguaro è stato investito e ucciso da un veicolo turistico nella provincia di Misiones, in Argentina. La compagnia turistica si è presentata volontariamente alle autorità accetanto di pagare un multa molto salata che sarà investita per mettere in sicurezza le strade. Fanpage.it - Cucciolo di giaguaro ucciso da un veicolo turistico in Argentina: la compagnia si fa avanti e paga una multa di 20 milioni di dollari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 2 ottobre scorso undiè stato investito eda unnella provincia di Misiones, in. Laturistica si è presentata volontariamente alle autorità accetanto dire unmolto salata che sarà investita per mettere in sicurezza le strade.

Una compagnia turistica argentina ha investito e ucciso un cucciolo di giaguaro e ha accettato di pagare una multa di 20 milioni di dollari.

