Quifinanza.it - Concessione giochi del Lotto, gara aperta e miliardi in ballo per i titani delle scommesse

(Di martedì 29 ottobre 2024) Laper ladeidelè apertissima, con la prossima scadenza nel 2025 a Igt che porta il governo Meloni a considerare il miglior offerente. Uno scenario interessante per le casse dello Stato che potrebbero presto incassare un ricco assegno a nove zeri con tre contendenti pronti a darsi battaglia pur di mettere le mani sultricolore. Unche piace A otto anni dall’ultima, ideltornano a far parlare di sé nelle stanze del governo. Non perché qualcuno tra i ministri o i parlamentari ha giocato schedine fortunate che hanno centrato 5 o 6 milionari, ma per la prossima corsa per lavista la scadenza prossima del mandato a Igt.