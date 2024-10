Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo: tutto quello che c’è da sapere sul documentario (Di martedì 29 ottobre 2024) Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo: anticipazioni e streaming Questa sera, martedì 29 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo, documentario diretto da Fabrizio Corallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tpi.it - Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo: tutto quello che c’è da sapere sul documentario Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 29 ottobre 2024): anticipazioni e streaming Questa sera, martedì 29 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadiretto da Fabrizio Corallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l', il docufilm con Luca Argentero stasera su Rai3 alle 21:30;l’, documentario con Luca Argentero su Rai 3; ‘’ -l’’, in prima serata Rai il docufilm coprodotto da Luce Cinecittà;l’: questa sera su Rai 3 il documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma;l’: «Senza una donna, valgo la metà». Stasera il docufilm dedicato all', come è mort; Leggi >>>

Rai 3 celebra Mastroianni con “Ciao Marcello”: ritrattone inedito tra clip e interviste d’epoca

(iodonna.it)

Luca Argentero ci guida in un viaggio, fra pubblico e privato, nella vita di Mastroianni a cent'anni dalla nascita ...

Luca Argentero racconta un mito: stasera in tv “Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo”

(amica.it)

Luca Argentero racconta l'uomo Marcello Mastroianni prima dell'attore. Stasera in tv il documentario da non perdere ...

Ciao, Marcello - Mastroianni l’antidivo, documentario con Luca Argentero su Rai 3

(gazzetta.it)

In onore dei 100 anni dalla nascita, su Rai 3 in prima serata c'è Ciao, Marcello - Mastroianni l’antidivo. Documentario di Fabrizio Corallo con Luca Argentero.

Marcello Mastroianni: «Senza una donna, valgo la metà». Stasera il docufilm dedicato all'Antidivo, come è morto? La malattia, gli amori e le figlie

(msn.com)

A Luca Argentero tocca oggi raccontare il divo più acclamato di sempre del cinema italiano (e non solo), come narratore in «Ciao, ...