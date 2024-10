Vanityfair.it - Chi sono gli stilisti (americani) più bravi dell'anno? Ce lo dicono i CFDA Awards 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nella serata che ha illuminato New York e premiato glipiù meritevoli degli ultimi 12 mesi, le celeb hdimostrato ancora una volta come siano i dettagli a fare la differenza, sfoggiando mise impreziosite con un accessorio in grado di renderle uniche: dagli aculei di Kylie Jenner fino al piccolo fiocco sopra la schiena scoperta di Katie Holmes. Ecco tutti i look - e i vincitori -'evento istituito dal Council of Fashion Designers of America