Caso Sangiuliano, la Giunta per le Immunità del Senato nega l'acquisizione delle chat (Di martedì 29 ottobre 2024) Stop all'acquisizione delle chat dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La Giunta per le Immunità del Senato ha votato contro la richiesta del tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza di Sangiuliano. Approvata la relazione del Senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, che chiede di negare l'autorizzazione. La richiesta era stata fatta a seguito dell'indagine della Procura di Roma aperta sull'ex ministro – nell'ambito del Caso sulla nomina di Maria Rosaria Boccia, poi saltata – per peculato e rivelazione di segreti d'ufficio. L'indagine è scaturita da un esposto del deputato di Avs Angelo Bonelli. Sul Caso decide la Giunta del Senato perché è competente sui ministri non parlamentari. Nel pomeriggio, è atteso il voto dell'Aula di Palazzo Madama sulla relazione approvata dalla Giunta, nella quale si parla di "fumus persecutionis" nei confronti dell'ex ministro.

Oggi il Senato vota sull'acquisizione dei dati sul caso Sangiuliano-Boccia

Oggi il Senato deciderà se autorizzare o meno l'acquisizione della corrispondenza privata tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia, aspirante consigliera ai Grandi ...

Caso Sangiuliano, il relatore: “Respingere la richiesta del Tribunale dei ministri”

No all'acquisizione della corrispondenza tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia da parte del Tribunale dei ministri, ...

Caso Boccia, il Senato deciderà se i pm possono leggere le chat di Sangiuliano: quando si vota

Nell'indagine per peculato e rivelazione di segreto d'ufficio, i magistrati potranno avere accesso alle comunicazioni private dell'ex ministro Gennaro ...

La maggioranza blinda le chat di Sangiuliano con Boccia: “Fumus persecutionis”

«Gennaro Sangiuliano ha piena convinzione della sua assoluta trasparenza, tanto da presentare una denuncia nei confronti della signora Maria Rosaria Boccia. Ma la richiesta del Tribunale dei ministri ...