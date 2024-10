Campus Bio-Medico e Intesa Sanpaolo insieme per ricerca e innovazione (Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA - Digitalizzazione, dematerializzazione, telemedicina, intelligenza artificiale, big data possono fornire un forte impulso al miglioramento dell'efficienza nei sistemi sanitari in uno scenario di cambiamenti complessi e in rapida evoluzione. Avere tempestivamente accesso alle informazioni neces Ilgiornaleditalia.it - Campus Bio-Medico e Intesa Sanpaolo insieme per ricerca e innovazione Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA - Digitalizzazione, dematerializzazione, telemedicina, intelligenza artificiale, big data possono fornire un forte impulso al miglioramento dell'efficienza nei sistemi sanitari in uno scenario di cambiamenti complessi e in rapida evoluzione. Avere tempestivamente accesso alle informazioni neces

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:Bio-Medico einsieme per ricerca e innovazione; Nasce l’Osservatorio diBio-Medico;e UniversitĂBio-Medico: presentato l'Osservatorio sulla salute globale; Sviluppo dell’UniversitĂ : finanziamento da €50 mln aldi Roma; Rocca (Lazio): “sempre in grado di dare risposte a pazienti”; Un’alleanza strategica:e le universitĂ italiane; Leggi >>>

Intesa Sanpaolo e Università Campus Bio-Medico: presentato l'Osservatorio sulla salute globale

(affaritaliani.it)

Intesa Sanpaolo e Università Campus Bio-Medico di Roma: nasce un Osservatorio e un Laboratorio per la salute globale e le competenze del futuro Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) e Intesa ...

Nasce l’Osservatorio di Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico

(businesspeople.it)

Al via un osservatorio sulla salute globale e un laboratorio con sei giovani ricercatori da Paesi diversi del mondo per promuovere le tecnologie abilitanti nel Sistema Sanitario Nazionale italiano ...

CAMPUS BIO-MEDICO E INTESA SP: AL VIA OSSERVATORIO RICERCA SULLA SALUTE GLOBALE (5)

(9colonne.it)

Roma, 29 ott - La sinergia più ampia con Università Campus Bio-Medico di Roma rientra nell’impegno di Intesa Sanpaolo che, attraverso la struttura Education Ecosystem and Global Value Programs guidata ...

Intesa SanPaolo Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi

(ticonsiglio.com)

Nuove opportunità di lavoro in banca con Intesa SanPaolo. Il noto istituto di credito italiano ha aperto nuove selezioni di personale in tutta Italia. Si ricercano varie figure per assunzioni ...