Calcio vincono Bologna e Lecce

20.30 La decima giornata si apre con i successi di Bologna e Lecce. Colpo dei felsinei a Cagliari (0-2); i salentini superano il Verona (1-0). A Cagliari partita divertente. Il Bologna è più pimpante e al 35' sblocca il risultato con un gran destro che piega le mani a Scuffet. Nella ripresa (53') arriva il raddoppio di Odegard, con un tiro che pesca Scuffet in ritardo. A Lecce gara bloccata, poi l'espulsione di Thatchoua (40', fallo da ultimo uomo su Dorgu), rompe gli equilibri. Il Verona capitola al 51' (Dorgu di testa)

Serie A, vincono Bologna e Lecce. Alle 20.45 il big match Milan-Napoli

Al via il turno infrasettimanale - l'unico della stagione - valido per la 10^ giornata di campionato. I rossoblu portano a casa tre punti contro il Cagliari grazie ai gol di Orsolini e Odgaard. Al Via ...

