Lettera43.it - Ascolti troppo bassi, stop a ‘L’altra Italia’: l’annuncio di Viale Mazzini

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Chiude L’altra Italia, programma di Antonino Monteleone in onda il giovedì su Rai 2. Flop fin dalla prima puntata, era riuscito a un certo punto a sprofondare fino allo 0,99% di share. Lo ha annunciato la Direzione Approfondimento di: «Giovedì 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione L’altra Italia. Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci». Antonino Monteleone (Imagoeconomica).Nella terza puntata il programma era sprofondato allo 0,99 per cento di share Insomma, l’azienda e il conduttore si incontreranno per decidere come continuare insieme. Di sicuro, la prima esperienza in Rai dell’ex “iena” è stata fallimentare.