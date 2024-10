Lapresse.it - Argentina, crolla hotel di dieci piani: sette persone disperse sotto le macerie

(Di martedì 29 ottobre 2024) Undito in, a Villa Gesell, una cittadina turistica a 350 km a sud-est da Buenos Aires. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare almenoche dormivano nell’edifcio e che al momento risultano ancora, intrappolateledell’edificio che fungeva da albergo. Il danno ha interessato anche una costruzione adiacente più bassa. Le cause dell’incidente rimangono sconosciute, ma i vicini hanno indicato che nel sito erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione.