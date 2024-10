Ansel Elgort protagonista del survival thriller Faster Than Horses (Di martedì 29 ottobre 2024) La star di Baby Driver - Il genio della fuga, Ansel Elgort, ha firmato per recitare nel thriller Faster Than Horses. La star di Baby Driver - Il genio della fuga, Ansel Elgort, ha firmato per recitare nel survival thriller Faster Than Horses. Il film sarà diretto dal candidato all'Emmy James Erskine e prodotto dall'avventuriero britannico Bear Grylls. Il titolo, ispirato a una storia vera e basato su un articolo di Hampton Sides, segue un ex corridore olimpico che tenta di tornare alla gloria nella corsa a piedi più dura del mondo, la Marathon des Sables, una serie di maratone consecutive attraverso il deserto del Sahara. Ma quando una devastante tempesta di sabbia travolge la gara, si ritrova perso nel deserto Movieplayer.it - Ansel Elgort protagonista del survival thriller Faster Than Horses Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La star di Baby Driver - Il genio della fuga,, ha firmato per recitare nel. La star di Baby Driver - Il genio della fuga,, ha firmato per recitare nel. Il film sarà diretto dal candidato all'Emmy James Erskine e prodotto dall'avventuriero britannico Bear Grylls. Il titolo, ispirato a una storia vera e basato su un articolo di Hampton Sides, segue un ex corridore olimpico che tenta di tornare alla gloria nella corsa a piedi più dura del mondo, la Marathon des Sables, una serie di maratone consecutive attraverso il deserto del Sahara. Ma quando una devastante tempesta di sabbia travolge la gara, si ritrova perso nel deserto

Ansel Elgort protagonista del survival thriller Faster Than Horses

La star di Baby Driver - Il genio della fuga, Ansel Elgort, ha firmato per recitare nel thriller Faster Than Horses.

Ansel Elgort protagonista nel survival thriller “Faster Than Horses”: un’epopea nel deserto del Sahara

Ansel Elgort entra nel cast di "Faster Than Horses", un thriller avvincente diretto da James Erskine, che racconta la lotta per la sopravvivenza durante una maratona estrema nel deserto del Sahara.

