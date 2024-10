Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Paulo Fonseca: Davide Calabria può giocare a sinistra. Indizio di formazione?

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)apre alla possibilità di utilizzaresulla fascianella conferenza stampa alla vigilia di. Unriguardo la possibiletitolare per l’occasione?può. Parola di. Il tecnico portoghese ha risposto così nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilalla domanda riguardo il possibile impiego del capitano rossonero lungo la corsia mancina. Una dichiarazione che sembrerebbedi una sua decisione presa per la partita contro lapartenopea. Incontro in programma martedì 29 ottobre alle 20.45 e valido per la decima giornata di campionato.