Usa tragedia in elicottero | la fotoreporter Amanda Gallagher muore colpita dall’elica

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, una giornata di fotografia e adrenalina si è trasformata in tragedia per Amanda Gallagher, 37 anni, fotografa e paracadutista. All'aeroporto Cook Airfield, dove scattava foto ai paracadutisti in azione, un elica in movimento l'ha colpita mortalmente. La tragedia è avvenuta in Kansas. Una vita ad alta quota, solita lavorare a stretto contatto con i paracadutisti, si trovava vicino a un aereo in funzione. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Alle 14:30 il personale dell'aeroporto ha chiamato i soccorsi. I paramedici sono arrivati dal distretto di Sedgwick entro le 15, ma le ferite della fotografa si sono rivelate troppo gravi. Trasportata d'urgenza in ospedale, Amanda è morta poco dopo per le contusioni subite.