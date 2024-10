Tra Bucci e Orlando è testa a testa. Pd primo partito, poi FdI crolla il M5s (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Urne chiuse in Liguria per l'elezione del nuovo presidente della Regione. Domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15 si sono svolte le operazioni di voto anticipato per scegliere il successore di Giovanni Toti, dimessosi dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Tra i nove candidati la sfida e tra il sindaco di Genova, Marco Bucci, esponente del centrodestra, e l'ex guardasigilli dem, Andrea Orlando, sostenuto da una coalizione che include Pd, M5s e Avs. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, alle ore 23 di domenica l'affluenza è stata del 34,68%. In totale, gli aventi diritto al voto sono 478.878, di cui 225.668 uomini e 253.210 donne. Agi.it - Tra Bucci e Orlando è testa a testa. Pd primo partito, poi FdI crolla il M5s Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Urne chiuse in Liguria per l'elezione del nuovo presidente della Regione. Domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15 si sono svolte le operazioni di voto anticipato per scegliere il successore di Giovanni Toti, dimessosi dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Tra i nove candidati la sfida e tra il sindaco di Genova, Marco, esponente del centrodestra, e l'ex guardasigilli dem, Andrea, sostenuto da una coalizione che include Pd, M5s e Avs. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, alle ore 23 di domenica l'affluenza è stata del 34,68%. In totale, gli aventi diritto al voto sono 478.878, di cui 225.668 uomini e 253.210 donne.

