Tennis, doppia affermazione in Puglia per le pratesi di serie A (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prato, 28 ottobre 2024 - doppia vittoria per le squadre pratesi in Puglia nella quarta giornata della serie A di Tennis. Il Tc Prato supera 4-0 l'Apem Copertino mentre il Tc Bisenzio batte 4-2 il Ct Maglie. Terza vittoria consecutiva per la formazione rosa del Tc Prato che in Puglia vince in maniera netta e si porta in testa al girone 2 di serie A2. Senza straniere il team laniero capitanato da Claudia Romoli schiera le giocatrici toscane con Beatrice Ricci che supera 6-0, 6-3 Elisa Andrea Camerano, poi Tatiana Pieri riesce a prevalere su Andreea Amalia Rosca per 6-4, 2-6, 6-1 dopo 2 ore e 10 di match, mentre il terzo singolare lo conquista Viola Turini che supera 6-1, 6-3 Linda Cagnazzo. Il doppio Turini-Ricci non ha problemi contro Cagnazzo-Zecca, ko per 6-1, 6-3. Sport.quotidiano.net - Tennis, doppia affermazione in Puglia per le pratesi di serie A Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prato, 28 ottobre 2024 -vittoria per le squadreinnella quarta giornata dellaA di. Il Tc Prato supera 4-0 l'Apem Copertino mentre il Tc Bisenzio batte 4-2 il Ct Maglie. Terza vittoria consecutiva per la formazione rosa del Tc Prato che invince in maniera netta e si porta in testa al girone 2 diA2. Senza straniere il team laniero capitanato da Claudia Romoli schiera le giocatrici toscane con Beatrice Ricci che supera 6-0, 6-3 Elisa Andrea Camerano, poi Tatiana Pieri riesce a prevalere su Andreea Amalia Rosca per 6-4, 2-6, 6-1 dopo 2 ore e 10 di match, mentre il terzo singolare lo conquista Viola Turini che supera 6-1, 6-3 Linda Cagnazzo. Il doppio Turini-Ricci non ha problemi contro Cagnazzo-Zecca, ko per 6-1, 6-3.

