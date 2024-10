Strage di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca dichiarato incapace di intendere e di volere (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il muratore 54enne, che a febbraio ha ucciso la moglie e due figli, sarà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria che ospita persone affette da patologia psichiatrica Vanityfair.it - Strage di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca dichiarato incapace di intendere e di volere Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il muratore 54enne, che a febbraio ha ucciso la moglie e due figli, sarà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria che ospita persone affette da patologia psichiatrica

Strage di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca dichiarato incapace di intendere e di volere

