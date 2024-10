Sport in tv oggi (lunedì 28 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quest’oggi, lunedì 28 ottobre, la nuova settimana si apre con una giornata in cui non sono previsti molti eventi Sportivi di rilievo in giro per il mondo. Archiviata la scorpacciata dell’ultimo weekend, con l’inizio per quanto riguarda le discipline olimpiche invernali della Coppa del Mondo di sci alpino e di short track, i riflettori saranno puntati principalmente sul tennis. Sul veloce indoor di Parigi-Bercy prende il via il tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 della stagione, con tre azzurri subito in campo al primo turno: Luciano Darderi sfida l’olandese Tallon Griekspoor, Fabio Fognini affronta l’istrionico kazako Alexander Bublik, mentre Lorenzo Sonego incrocia il temibile big server cileno Nicolas Jarry. Nel frattempo iniziano anche tre tornei WTA 250 (senza italiane in campo oggi), in attesa delle imminenti Finals di Riad. Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 28 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quest’28, la nuova settimana si apre con una giornata in cui non sono previsti moltiivi di rilievo in giro per il mondo. Archiviata la scorpacciata dell’ultimo weekend, con l’inizio per quanto riguarda le discipline olimpiche invernali della Coppa del Mondo di sci alpino e di short track, i riflettori saranno puntati principalmente sul tennis. Sul veloce indoor di Parigi-Bercy prende il via il tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 della stagione, con tre azzurri subito in campo al primo turno: Luciano Darderi sfida l’olandese Tallon Griekspoor, Fabio Fognini affronta l’istrionico kazako Alexander Bublik, mentre Lorenzo Sonego incrocia il temibile big server cileno Nicolas Jarry. Nel frattempo iniziano anche tre tornei WTA 250 (senza italiane in campo), in attesa delle imminenti Finals di Riad.

