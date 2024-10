Ilnapolista.it - Roma, Mancini e Cristante non sono tornati in panchina dopo le sostituzioni (Dazn)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Afanno notare chela sostituzione, nel secondo tempo nénéin. Post-partita piuttosto caldo. La situazione imbarazzante è sotto gli occhi di tutti e alo hanno fatto notare sia Stramaccioni sia Balzaretti. Aciriusciti a fare fuori Juric. La squadra assiste al 5-1 della Fiorentina Fiorentina-5-1. Partita da mostrare nelle scuole calcio per far vedere com’è che non ci si comporta su un campo di calcio. La difesa dellasi è puntualmente aperta agli attacchi della Fiorentina come davanti a Mosé. Raramente si è visto su un campo di calcio quello che si è visto questa sera a Firenze. Dove i giallorossiriusciti a subire due gol17 minuti. Juric, il povero Juric, ha provato a sottrarsi al destino con dueattorno alla mezz’ora. Evidente segnale che il campo stava mostrando qualcosa di anomalo.