Lapresse.it - Roma, Juric a rischio esonero: voci sul ritorno di De Rossi o Ranieri

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sempre più in bilico il futuro di Ivansulla panchina delladopo la pesante sconfitta di domenica, 1-5 in casa della Fiorentina. Sul tecnico croato, che non guida i gialloa una vittoria in campionato dal 29 settembre e che in Europa League ha incassato uno 0-1 in casa degli svedesi dell’Elfsborg, la decisione potrebbe essere presa già nelle pme ore. A quanto si apprende, infatti, il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ha annullato il viaggio che lo doveva portare a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro di questa sera, lunedì. Tra i candidati per sostituirlo potrebbe esserci un clamoroso: quello di Daniele De, esonerato solo 40 giorni fa, oppure di Claudio, che con laandò vicinissimo allo scudetto nel 2009-10 e che solo lo scorso anno aveva detto di essersi ritirato dall’allenare le squadre di club.