RFK Human Rights Italia, gli assi del progetto a Napoli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) RFK, sede di, organizzerà per le scuole di, della Campania e del Sud. Questi gliportanti del: 1. corsi per insegnanti sui temi dei diritti civili, nella convinzione che l’informazione e la competenza da parte degli insegnanti sulle questioni dei diritti sia una componente essenziale per ogni successivo programma dedicato agli alunni e agli studenti; 2. corsi di educazione civica «CivicAttiva» 3. progetti per contrasto al bullismo e cyberbullismo; 4. il programma della RFKdenominato «Speak Truth To Power» (ideato da Kerry Kennedy) che comprende una rappresentazione teatrale, una mostra fotografica che raccoglie le fotografie di decine di difensori dei diritti umani; manuali educativi per le scuole dell’infanzia e primarie e per le scuole secondarie di I e II grado; 5.