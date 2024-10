Sport.quotidiano.net - Prima categoria La Castelnovese fa suo il derby

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Vincono il Riomaior, il Riccò, la Bolanese e la. Pareggiano Marola, Brugnato e Romito. Stop per Cadimare, Colli, Santerenzina e Amegliese. Casarza - Marola 2-2 Reti: 7’, 36’ Monticone (C), 32’ Andreani (M), 68’ rig. Garibotti (M) Al 7’ Monticone fa centro. Al 32’ Andreani su corner pareggia. Al 36’ Monticone raddoppia con un pallonetto da centrocampo. Al 68’ Garibotti fa 2-2 su rigore. Cogornese - Brugnato 0-0 Nel primo tempo la Cogornese fallisce un penalty con Manfredi. Nella ripresa il Brugnato spinge ma non riesce a sbloccare il risultato. Riomaior - Segesta 2-1 Reti: 6’, 53’ Costa (R), 12’ Cizmja (S) Al 6’ Costa si libera del difensore e di mancino sblocca. Dopo il pareggio di Cizmja è ancora Costa a risolvere l’incontro con un tap-in. Cadimare - Riccò 1-2 Reti: 8’ Palma (R), 85’ rig.