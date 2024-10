Ilnapolista.it - Pallone d’oro: nessuno del Real Madrid a Parigi. Allora lo vincerà Rodri

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dello. La notizia è di Fabrizio Romano: annuncia che Vinicius non sarà adopo che ha saputo che nonildelsarà alla cerimonia. Né Vinicius. Né Florentino Perez. Né Ancelotti. Né Bellingham. Questa è la notizia di Fabrizio Romano. Quindi aggiungiamo noi che a vincerlo saràcentrocampista spagnolo del Manchester City che ha vinto la Champions lo scorso anno e l’Europe quest’anno (oltre alla Premier League). BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris asknow he will NOT win the Ballon d’Or. No one fromwill attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024 L'articolodel