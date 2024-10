Omicidio a Saronno (Varese). Un uomo ucciso a colpi di pistola nella notte in pieno centro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso ieri sera a Saronno (Varese). La notizia è trapelata soltanto stamani, nonostante l’Omicidio sia avvenuto in pieno centro. I carabinieri conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Francesca Parola. La vittima è stata uccisa con colpi d’arma da fuoco in quello che, a prima vista, sembra un regolamento di conti. L’uomo è stato identificato e pare abbia origini straniere ma, al momento, gli inquirenti mantengono il riserbo anche sul possibile movente. Gli investigatori cercano testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'articolo Omicidio a Saronno (Varese). Un uomo ucciso a colpi di pistola nella notte in pieno centro proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Saronno (Varese). Un uomo ucciso a colpi di pistola nella notte in pieno centro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Unè statoieri sera a). La notizia è trapelata soltanto stamani, nonostante l’sia avvenuto in. I carabinieri conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio () Francesca Parola. La vittima è stata uccisa cond’arma da fuoco in quello che, a prima vista, sembra un regolamento di conti. L’è stato identificato e pare abbia origini straniere ma, al momento, gli inquirenti mantengono il riserbo anche sul possibile movente. Gli investigatori cercano testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'articolo). Undiinproviene da Il Fatto Quotidiano.

