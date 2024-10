Sport.quotidiano.net - Napoli, ecco il primo allungo in classifica. Ma ora c'è il ciclo di ferro

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - Quasi come un puzzle sempre più perfetto, giornata dopo giornata di campionato tutti i pezzi vanno a incastonarsi come da auspicio di unche, adesso lo si può dire, mette a referto ilbreak della stagione e lo fa comodamente dal divano di casa sua, come profetizzato (e sperato) da Antonio Conte a margine del successo di misura sul Lecce. Ironia del destino, mentre gli azzurri vincono ancora di 'corto muso', come da vecchia usanza diffusa più che altro a differenti latitudini, Inter e Juventus, le rivali oggi più accreditate della capolista, danno spettacolo a suon di gol e adrenalina pura, come un tempo accadeva invece in un Maradona che oggi ha imparato ad accontentarsi anche di successi meno pirotecnici ma, paradossalmente, ancora più importanti.