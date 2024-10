Multe versati 13 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2024 | primato alla Lombardia Milano in vetta segue Roma e Torino

Multe, versati 1,3 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2024: primato alla Lombardia. Milano in vetta, segue Roma e Torino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono cifre da capogiro quelle che, dalle Multe stradali, arrivano nelle casse comunali: gli automobilisti indisciplinati pagano e i Comuni incassano. E la somma maggiore arriva da Milano e Leggo.it - Multe, versati 1,3 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2024: primato alla Lombardia. Milano in vetta, segue Roma e Torino Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono cifre da capogiro quelle che, dallestradali, arrivano nelle casse comunali: gli automobilisti indisciplinati pagano e i Comuni incassano. E la somma maggiore arriva da

Multe, versati 1,3 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2024: primato alla Lombardia. Milano in vetta, segue Roma e Torino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano – Gli incassi incamerati dagli enti locali grazie alle multe stradali sfiorano quota 1,3 miliardi di euro solo nei primi dieci mesi del 2024. “La Lombardia detiene il primato degli incassi con ben 324 milioni di euro, seguita da Lazio (130 ... (Ilgiorno.it)

Contravvenzioni salite a 4 milioni. Sala: "Dati sui reati gonfiati da denunce dei city user". In strada lo scorso anno 23 nuove pattuglie: il problema restano le periferie (Ilgiornale.it)

La Lombardia in testa per incassi, con 324 milioni. Seguono Lazio ed Emilia Romagna. Liguria prima per valore pro capite ... (repubblica.it)

Gli incassi incamerati dagli enti locali grazie alle multe stradali sfiorano quota 1,3 miliardi di euro solo nei primi dieci mesi del 2024. (ANSA) ... (ansa.it)

Incassi derivanti dalle multe stradaliNei primi dieci mesi del 2024, gli enti locali italiani hanno registrato incassi derivanti dalle multe stradali ... (assodigitale.it)