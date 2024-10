Dailymilan.it - Milan, CorSport: torna l’emergenza infortuni e Fonseca trema: quante assenze con il Napoli!

(Di lunedì 28 ottobre 2024), i vista della sfida contro ilin casa rossonera ètae Paulo! E’tain casa. Una situazione che non ci voleva proprio in un periodo così complicato della stagione, quando si gioca praticamente ogni tre giorni. Dopo i problemi fisici che hanno fermato Tammy Abraham e Luka Jovic, adesso anche Matteo Gabbia è andato ko per un risentimento muscolare al polpaccio. Il 25enne non sarà, quindi, disponibile per la sfida con ile rischia di saltare anche quella con il Real Madrid. Contro gli azzurri, quindi, Paulovivrà una vera e propria situazione di emergenza. Oltre ai tre infortunati, infatti, bisogna tenere in considerazione anche gli indisponibili per squalifica, che sono Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.