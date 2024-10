Liguria: Orlando, "Grazie a chi mi ha votato, questa giornata deve fare riflettere" (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato accolto da un lungo applauso Andrea Orlando, arrivato al Mog, per l'occasione quartier generale del centrosinistra, intorno alle 21.30. La sala stampa, gremita di giornalisti, ma anche di militanti e candidati, lo ha circondato, mentre prendeva parola, analizzando la sconfitta contro Genovatoday.it - Liguria: Orlando, "Grazie a chi mi ha votato, questa giornata deve fare riflettere" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato accolto da un lungo applauso Andrea, arrivato al Mog, per l'occasione quartier generale del centrosinistra, intorno alle 21.30. La sala stampa, gremita di giornalisti, ma anche di militanti e candidati, lo ha circondato, mentre prendeva parola, analizzando la sconfitta contro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni in Liguria : Bucci presidente. Orlando battuto per un pugno di voti. Crollo M5S. Renzi a Conte : “Perde chi mette veti”

(Firenzepost.it)

GENOVA – Al fotofinish, ossia per un pugno di voti, Marco Bucci, sindaco di Genova, diventa presidente con oltre il 48% dei voti. La Regione Liguria resta al Centrodestra. Giorgia Meloni invia il suo messaggio di congratulazioni: “Mi congratulo con ...

Liguria - Orlando : si può fare altrove ciò che non è riuscito qui

(Ildenaro.it)

Roma, 28 ott. (askanews) – “Ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e per realizzare nelle prossime elezioni amministrative ciò che non è riuscito in questa battaglia regionale. Le forze di centrosinistra hanno collaborato in modo ...

Liguria: Orlando, "Grazie a chi mi ha votato, questa giornata deve fare riflettere"

(genovatoday.it)

Lo sconfitto, arrivato al Mog, è stato accolto da un lungo applauso dai militanti. "Opposizione in Regione? Ci rifletterò", sulle comunali: "Genova sfida che si apre subito" ...

Oro a Ponente. Genova tradisce Bucci, la vittoria arriva grazie ai voti di Scajola

(huffingtonpost.it)

Non a Genova come ci si poteva aspettare, avendo vinto due volte la corsa a sindaco, ma a Savona e Imperia. Marco Bucci vince le elezioni in Liguria grazie ai ...

Regionali Liguria: Bucci vince sul filo lana, Orlando tradito dal M5s

(ansa.it)

Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria con una vittoria che, in base alle sezioni scrutinate e alle ultime proiezioni, arriva sul filo di lana. Con uno scarto di qualche migliaio di voti ...

Regionali Liguria, Orlando: “grazie a chi ha permesso lo svolgimento delle elezioni”

(strettoweb.com)

Regionali Liguria, Orlando: "grazie a chi ha permesso lo svolgimento delle elezioni, vicino alle popolazioni colpite dall'alluvione" ...