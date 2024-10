Liguria, l'affluenza in calo aiuta Orlando. Renzi e Genova decisivi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Liguria sott'acqua per la prima giornata elettorale. È l'incognita che peserà sull'affluenza. Alle 19 avevano votato il 30,19% degli aventi diritto, in calo rispetto al 2020 (32, 10), più marcato a Savona ed Imperia, le zone colpite dal maltempo. Sarà comunque un dato rilevante per i due principali candidati, che infatti si sono precipitati a chiedere fino all'ultimo la partecipazione degli elettori. Dice Marco Bucci, il front man del centrodestra: «Votare è un'espressione di democrazia e libertà, ogni voto può fare la differenza». Gli risponde Andrea Orlando, lo sfidante del campo largo (senza Matteo Renzi): «Votare è un diritto, ma anche un dovere per decidere il presente e il futuro della Liguria». Appelli rituali, che però nella sfida che si combatte nella Regione, assumono una particolare importanza. Iltempo.it - Liguria, l'affluenza in calo aiuta Orlando. Renzi e Genova decisivi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)sott'acqua per la prima giornata elettorale. È l'incognita che peserà sull'. Alle 19 avevano votato il 30,19% degli aventi diritto, inrispetto al 2020 (32, 10), più marcato a Savona ed Imperia, le zone colpite dal maltempo. Sarà comunque un dato rilevante per i due principali candidati, che infatti si sono precipitati a chiedere fino all'ultimo la partecipazione degli elettori. Dice Marco Bucci, il front man del centrodestra: «Votare è un'espressione di democrazia e libertà, ogni voto può fare la differenza». Gli risponde Andrea, lo sfidante del campo largo (senza Matteo): «Votare è un diritto, ma anche un dovere per decidere il presente e il futuro della». Appelli rituali, che però nella sfida che si combatte nella Regione, assumono una particolare importanza.

Liguria, l'affluenza in calo aiuta Orlando. Renzi e Genova decisivi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alle elezioni regionali in Liguria vince l’astensionismo. Alle 19 ha votato solo il 30,72% dei cittadini. La situazione. Sulla base dei dati rilevati in 1.690 sezioni su 1.785, i votanti del primo giorno delle regionali in Liguria sono stati il ... (Notizie.com)

Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per la Liguria, un'opportunità per i cittadini di far sentire la propria voce e di scegliere chi guiderà la regione in un periodo di sfide e cambiamenti L'articolo Liguria, affluenza in calo: solo ... (Ildifforme.it)

Col fiato sospeso, Liguria al voto sino alle 15 di oggi. E l’esito è più incerto che mai. Addetti ai lavori e gli oltre 560 candidati al consiglio Regionale ... (ilsecoloxix.it)

GENOVA — Come vota la Lanterna? È Genova la grande incognita della Liguria che oggi scoprirà il nome del governatore post-Toti. Si vota fino alle 15, ma i dati dell’affluenza di ieri già dicono che il ... (informazione.it)

Le consultazioni per scegliere il nuovo presidente. Le operazioni si sono svolte in maniera regolare. Alle 23 di domenica aveva votato il 34.7% degli aventi diritto ... (msn.com)