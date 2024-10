La produzione del settore della chimica nel 2024 verso +05%

La produzione del settore della chimica nel 2024 verso +0,5% (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il settore della chimica, dopo due anni consecutivi di contrazione (-4,1% nel 2022 e -6,7% nel 2023), vede per il 2024 una sostanziale stabilizzazione della produzione in Italia (+0,5%). Le possibilità di una timida ripresa sono rinviate al 2025 (+1,2%) e subordinate al contesto, che rimane denso di "incognite e di intense pressioni competitive". E' quanto emerge dall'analisi di Federchimica resa nota nel corso dell'assemblea dell'associazione a Milano. Nel 2023 l'industria chimica, attiva in Italia con oltre 2.800 imprese e 112 mila addetti altamente qualificati, ha realizzato un valore della produzione di 67 miliardi di euro e quasi 40 miliardi di export. Quotidiano.net - La produzione del settore della chimica nel 2024 verso +0,5% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il, dopo due anni consecutivi di contrazione (-4,1% nel 2022 e -6,7% nel 2023), vede per iluna sostanziale stabilizzazionein Italia (+0,5%). Le possibilità di una timida ripresa sono rinviate al 2025 (+1,2%) e subordinate al contesto, che rimane denso di "incognite e di intense pressioni competitive". E' quanto emerge dall'analisi di Federresa nota nel corso dell'assemblea dell'associazione a Milano. Nel 2023 l'industria, attiva in Italia con oltre 2.800 imprese e 112 mila addetti altamente qualificati, ha realizzato un valoredi 67 miliardi di euro e quasi 40 miliardi di export.

