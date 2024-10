Movieplayer.it - Italo Calvino nelle Città: un viaggio alla scoperta dell'autore, dalla vita al suo mondo nascosto

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Presentato dal regista Davide Ferrario e il docente Marco Belpoliti19esima Festa del Cinema di Roma, il documentario arriva al cinema. Mischiando immagini d'archivio a rievocazioni astratte, appoggiandosi sulle prove di attori importanti. "L'idea di fare un film suè una grande fortuna, perché ci sono questi autori che tu pensi di conoscere perché li hai studiati, perché sono dei grandi nomi, eccetera, ma, ovviamente, non li conosci perché raramente li hai letti da grande e perché ha un'infarinatura generica e invece devi buttarti dentro il, così scopri quanto sono grandi". Così Davide Ferrario, realizzato in collaborazione con il docente Marco Belpoliti, presenta il suo documentario. Un titolo importante per scoprire o riscoprire ilo scrittore nato a Cuba, ma sanremese, al cinema con RS