Israele, ecco il nuovo “Lite Beam”: il sistema di difesa che abbatte i droni colpendoli col laser (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una delle due aziende che lo producono lo pubblicizza su X con queste parole: “Portare Star Wars nella realtà”. Il contratto, del valore di 2 miliardi di shekel, circa 495 milioni di euro, è stato firmato dal direttore generale del ministero della difesa di Tel Aviv, Eyal Zamir. L’obiettivo: espandere l’acquisizione di “Lite Beam“, il sistema di intercettazione prodotto da Rafael Advanced Defense Systems e da Elbit Systems, aziende leader del complesso militare-industriale di Israele, scelto da Israele per garantirsi una migliore difesa contro gli attacchi dei droni. “Ci siamo posti l’obiettivo centrale di ridurre la dipendenza da fattori esterni e rafforzare l’industria israeliana – ha detto questa mattina Zamir in sede di firma -. È un accordo che annuncia l’inizio di una nuova era sul campo di battaglia, quella del laser“. Ilfattoquotidiano.it - Israele, ecco il nuovo “Lite Beam”: il sistema di difesa che abbatte i droni colpendoli col laser Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una delle due aziende che lo producono lo pubblicizza su X con queste parole: “Portare Star Wars nella realtà”. Il contratto, del valore di 2 miliardi di shekel, circa 495 milioni di euro, è stato firmato dal direttore generale del ministero delladi Tel Aviv, Eyal Zamir. L’obiettivo: espandere l’acquisizione di ““, ildi intercettazione prodotto da Rafael Advanced Defense Systems e da Elbit Systems, aziende leader del complesso militare-industriale di, scelto daper garantirsi una migliorecontro gli attacchi dei. “Ci siamo posti l’obiettivo centrale di ridurre la dipendenza da fattori esterni e rafforzare l’industria israeliana – ha detto questa mattina Zamir in sede di firma -. È un accordo che annuncia l’inizio di una nuova era sul campo di battaglia, quella del“.

