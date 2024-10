Lapresse.it - Iran: giustiziato cittadino tedesco-iraniano accusato di terrorismo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dubai (Emirati Arabi Uniti), 28 ott. (LaPresse/AP) – Il prigionieroiano-Jamshid Sharmahd, rapito a Dubai nel 2020 dalle forze di sicurezzaiane, è statoindopo essere stato condannato per accuse dicontestate dalla sua famiglia, ha riferito la magistraturaiana. L’agenzia di stampa Mizan della magistratura di Teheran ha riferito che l’esecuzione è avvenuta questa mattina. L’haSharmahd, che viveva a Glendora, in California, di aver pianificato un attacco nel 2008 a una moschea in cui sono morte 14 persone e ne sono rimaste ferite oltre 200, oltre a aver pianificato altri assalti tramite la poco nota Assemblea del Regno dell’e la sua ala militante Tondar.