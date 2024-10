Iniziati i mondiali di Ju Jitsu a Creta: nel Team Italia anche tre atleti gallipolini (Di lunedì 28 ottobre 2024) GALLIPOLI – È partita ufficialmente l’avventura dei mondiali di JuJitsu 2024 che si svolgono a Creta, in Grecia, presso l’arena sportiva di Heraklion. E nel Team azzurro figurano anche tre atleti gallipolini della palestra Hiwashita che a partire dal 29 ottobre scenderanno sul tatami per Lecceprima.it - Iniziati i mondiali di Ju Jitsu a Creta: nel Team Italia anche tre atleti gallipolini Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) GALLIPOLI – È partita ufficialmente l’avventura deidi Ju2024 che si svolgono a, in Grecia, presso l’arena sportiva di Heraklion. E nelazzurro figuranotredella palestra Hiwashita che a partire dal 29 ottobre scenderanno sul tatami per

