Ilrestodelcarlino.it - Incendio Ancona in via Trieste, si butta giù dalla finestra per salvarsi dalle fiamme

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Scoppia unin casa e per sfuggire allesi, da almeno quattro metri di altezza. Il terrore, in un appartamento al piano rialzato di una palazzina in via4, davanti alla farmacia, si è materializzato ieri attorno alle 18.30. Lehanno sorpreso l’inquilino al suo interno, un peruviano di 46 anni, bruciando tutto quello che ha trovato nell’abitazione composta da due stanze più un bagno. Sentendosi in trappola l’uomo ha aperto unache dà su un lato della palazzina e si èto di sotto, aggrappandosi ad una grondaia. Aveva le braccia ustionate. È stato soccorso dal 118 e da una ambulanza della Croce Gialla con un codice di massima gravità (per dinamica) ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato portato in pronto soccorso, a Torrette, cosciente, ed è entrato in sala emergenza.