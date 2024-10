Iodonna.it - In un documentario sul suo impegno nel combattere la piaga dei senzatetto, l'erede al trono ha nominato il fratello, come non faceva da quattro anni. Che lo voglia finalmente perdonare?

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non succedeva dalla Megxit del gennaio 2020. La furia del principe William alle accuse fatte dai Sussex alla Royal Family nelle interviste, nei documentari e nell’autobiografia Spare che ne hanno fatto seguito, aveva convinto l’ala staccarsi completamento dall’unico. E, attraverso voci a corte non ufficiali, aveva ribadito più volte le sue intenzioni. Non avrebbe più parlato con ilnel timore di leggere poi sui giornali le loro conversazioni private. Ora, però, sembra averci ripensato e in un nuovoha fatto per la prima volta il nome delHarry.