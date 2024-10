Ultimouomo.com - Ilia Topuria è il nuovo Conor McGregor?

Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) C’era già stata la consacrazione di. Era avvenuta a UFC 298, lo scorso febbraio a Anaheim, in California. Estimatori e non si erano dovuti rendere conto cheera davvero un diamante, e nemmeno più grezzo, anzi, raffinato, duro, tagliente e soprattutto pronto per la cintura dei pesi piuma. Aveva battuto l’allora campione Alexander Volkanoski, diventando l’unico uomo negli ultimi dieci anni, oltre a Islam Makhachev, in grado di mandarlo KO. Sabato scorso ha difeso per la prima volta il suo titolo, a UFC 308, forse la card più spettacolare dell’anno, contro una leggenda come Max Holloway: e se la consacrazione del suo talento c’era già stata, come dobbiamo definire questa vittoria per KO al terzo round? Ma andiamo con ordine.