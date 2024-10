Lanazione.it - Halloween sbarca in Versilia tra fantasmi, giochi e musica

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche insi festeggiacon iniziative per grandi e piccini. Al Faruk Beach Club di Marina di Pietrasanta torna Spectralia, che ospiterà le attrazioni di un macabro villaggio horror con ingresso gratuito. Si partirà il pomeriggio (dalle ore 16) con la festa per i bambini "Baby SPECTRALIA-Party": animazione,con Nitro Dj,, tante sorprese “terrificanti”, trucchi a tema, laboratori e premi speciali. Sotto la supervisione degli animatori di Viva, si aprirà lo spazio dedicato ai bambini, dove potranno divertirsi e assistere ad affascinanti spettacoli di paura e gustarsi una dolcissima merenda. Alle ore 20, cantastorie, zucche e saltimbanchi, come impone la tradizione Made in USA, animeranno, per una lunga notte la spettrale location. Tra antri oscuri, vicoli spaventosi e slarghi misteriosi, tracceranno un vero e proprio percorso dell'horror.