Gruppo hacker di Milano l’ombra di criminalità organizzata e servizi segreti | il documento dell’Aisi sulla Jihad

Sabato scorso la Procura di Milano ha effettuato un'operazione contro una banda di hacker dedica allo spionaggio e al dossieraggio. La banda di hacker sgominata a Milano nelle scorse ore aveva anche contatti con mafie e servizi segreti, pure stranieri. Ne sono convinti pm e forze dell'ordine che stanno continuando ad approfondire le indagini sul Gruppo accusato di spionaggio e dossieraggio anche nei confronti di politici, tra cui il capo dello Stato Sergio Mattarella ed il presidente del Senato Ignazio La Russa. Sabato scorso sono scattate 6 misure cateulari ma sono 60 gli indagati in totale, tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere, accesso abusivo a sistema informatico e intercettazioni illegali. Tra di essi appartenenti ed ex appartenenti alle forze dell'ordine, consulenti informatici ed hacker.

